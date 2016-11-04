Ректора з Запоріжжя можуть посадити на 10 років за хабар

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтримується державне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо ректора "Бердянського університету менеджменту і бізнесу", який пропонував хабар заступнику міністра освіти.

Про це йдеться у прес-релізі, який у п'ятницю розповсюдив САП.

Вказується, що хабар у розмірі 10 тисяч доларів 1 квітня 2016 року він пропонував за отримання акредитації та уникнення перевірок навчального закладу.

"Кримінальне провадження також здійснюється відносно юридичної особи, в інтересах якої вчинено корупційне кримінальне правопорушення", - сказано у прес-релізі.

"На теперішній час триває судове слідство, триває дослідження матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, стороною обвинувачення вживаються всі заходи для швидко та ефективного розгляду справи. Наступне судове засідання призначено на 07.11.2016 року", - повідомляє САП.

Водночас повідомляється, що особі загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна, а юрособі загрожує покарання у виді штрафу від 340 000 грн до 850 000 грн.

Українська правда