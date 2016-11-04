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У партії "Наш край" націлилися на свою групу в Раді

П'ятниця, 4 листопада 2016, 13:02

Депутат Олександр Фельдман вступив у депутатську групу "Воля народу" у рамках переговорного процесу зі створення групи "Наш край".

Про це заявив співголова партії "Наш край" Олександр Мазурчак, повідомляється на сайті політсили.

За його словами, його партія не приховувала, що веде переговори про створення в парламенті депутатської групи.

"Сьогодні в Раді нашу партію представляють три депутати. Двоє з них – Антон Кіссе й Олександр Фельдман – входять у депутатські групи. Сергій Шахов зараз позафракційний", – сказав Мазурчак.

"Кожен із них у процесі переговорів про створення групи "Наш край" і відповідає за свій фронт робіт. Тому наступні кроки депутатів також будуть відбуватися в рамках об'єднавчого процесу зі створення групи "Наш край", – додав він.

Мазурчак вважає, що приєднання до "Волі народу" Фельдмана, який є одним із п'яти співголів партії "Наш край", – це звичайний робочий процес. Але партія не квапить події, щоб склад групи був "якісним".

Раніше народний депутат Юрій Шаповалов вийшов зі складу групи "Воля народу", а позафракційний народний депутат Фельдман увійшов до складу цієї групи. Таким чином, група уникла розформування, бо в ній залишилося 19 членів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
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