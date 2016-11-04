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Захист Януковича стверджує, що допит по відео ще можливий

П'ятниця, 4 листопада 2016, 14:09

Захист колишнього президента Віктора Януковича заперечує відмову Росії проводити його допит в суді по відеоконференцзв'язку.

Про це "Українським новинам" сказав адвокат Ігор Федоренко.

"Там тільки один суд у Ростові заявив, що не має технічної можливості, але триває процедура по інших судах. Немає ніяких підстав говорити, що є остаточна відмова", – зазначив він.

Раніше стало відомо, що Совєтський районний суд Ростова-на-Дону відмовився проводити допит у режимі відеоконференції екс-президента Віктора Януковича і колишнього командувача внутрішніми військами України Станіслава Шуляка.

Відповідь на судове доручення було направлено до Києва.

Раніше Мін'юст РФ направив в Радянський суд Ростова-на-Дону запит України про допит в режимі відеоконференції Януковича і колишнього командувача внутрішніми військами Шуляка. 

Як відомо, Адвокат Януковича Віталій Сердюк заявляв, що Янукович готовий до допиту по відеозв'язку і наполягає на очній ставці з президентом Петром Порошенком.

Мін'юст України надсилав у Росію запит на допит Януковича кілька разів.

19 жовтня стало відомо, що документи були передані в Ростовський суд.

Теми: Янукович
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