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Поліція шукає молодиків, які знущалися над патрульною і знімали відео

П'ятниця, 4 листопада 2016, 14:53

Поліція шукає осіб, які знущалися із патрульної поліцейської, якій стало зле.

Про це у п'ятницю повідомила прес-служба поліції у Facebook.

"Також розшукуються свідки цієї події. Осіб, які морально знущались з дівчини, притягнуть до відповідальності та публічного вибачення перед патрульною", - сказано у повідомленні.

"Щоб виключити всілякі домисли про стан дівчини, у відповідному медичному закладі провели необхідні аналізи. Результат аналізів на алкогольне, наркотичне сп'яніння, а також вплив лікарських препаратів — негативний", - повідомили у поліції.

Вказується, що зараз Тетяна знаходиться на стаціонарному лікуванні в клініці.

"За словами лікарів, її стан — середньої тяжкості. В даний момент триває обстеження організму, діагностувати захворювання поки не вдалося. Найближчим часом відбудеться консиліум лікарів, на якому вони приймуть рішення щодо протоколу процедур", - сказано у повідомленні.

У четвер, голова патрульної поліції Хатія Деканоідзе оприлюднила відео знущань невідомих.

"Патрульний поліцейський після робочої зміни, після важкої праці, їде додому в громадському транспорті - і від перевтоми втрачає свідомість", - написала вона.

За словами Деканоідзе, "кілька покидьків замість того, щоб допомогти їй - підтримати, запропонувати воду, викликати швидку - направляють на неї телефон та знущаються з неї".

Українська правда

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Теми: поліціяМВСДеканоідзе
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