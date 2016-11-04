Кабмін визначив, скільки вихідних буде на новорічні свята
П'ятниця, 4 листопада 2016, 15:12
На новорічні свята українці матимуть додатково 2 вихідні.
Про це йдеться у повідомленні Мінюсту у п'ятницю.
Так, оскільки 1 січня (Новий рік) випадає на неділю, то 2 січня буде вихідним днем.
7 січня (Різдво) припадає на суботу, тому 9 січня, понеділок, також буде вихідним.
Загалом не робочими днями визначені.
1 січня — Новий рік;
7 січня — Різдво Христове;
8 березня — Міжнародний жіночий день;
16 квітня — Пасха (Великдень);
1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);
4 червня — Трійця;
28 червня — День Конституції України;
24 серпня — День незалежності України;
14 жовтня — День захисника України.
Українська правда