Байден обговорив з Порошенком і Гройсманом незалежність НАБУ

Віце-президент США Джо Байден закликав українську владу зберегти незалежність Національного антикорупційного бюро.

Про це йдеться в повідомленнях Білого Дому за підсумками розмови віце-президента з президентом Петром Порошенком та прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, передає УНІАН.

"Віце-президент та прем’єр-міністр Гройсман погодилися щодо важливості подальшого прогресу в реформах, й особливо з необхідністю збереження незалежності Національного антикорупційного бюро", - йдеться в повідомленні.

Байден закликав Гройсмана продовжувати рухатися до стійкого, прозорого й конкурентного процесу приватизації ключових державних підприємств, а також дотримуватися всіх зобов’язань України перед МВФ.

Водночас за підсумками розмови з українським президентом зазначається, що обидва лідери також висловили рішучу підтримку зміцненню НАБУ та забезпеченню Бюро необхідними ресурсами.

Як відомо, 3 листопада прес-служба Кабміну зняла з офіційного сайту уряду новину про майбутній візит віце-президента США Джо Байдена в Україну.