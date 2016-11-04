Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мін'юст: НАЗК досі не показала схему перевірки декларацій

П'ятниця, 4 листопада 2016, 16:18

Міністерство юстиції досі не отримало від НАЗК порядок проведення контролю та повної перевірки декларації.

Про це йдеться у прес-релізі Мінюсту у п'ятницю.

Також у відомстві заявляють, що не отримали порядок "перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій".

В Мінюсті заявляють, що "не залучалося ані на стадії розробки, ані на стадії обговорення до роботи над жодним з варіантів відповідного порядку".

У відомстві вказують, що "документи, які регламентують проведення перевірки декларацій чиновників, доцільно розробляти в публічному відкритому діалозі як з Міністерством юстиції, так і з представниками громадських організацій, експертних та наукових установ".

"Такий підхід дозволить уникнути маніпуляцій чи ухилення від відповідальності осіб, які подають недостовірну інформацію", - сказано у повідомленні.

"Для успішної перевірки електронних декларацій Мін'юст вимагає від НАЗК якнайшвидше надати відповідний порядок перевірки електронних декларацій", - сказано у прес-релізі.

Як відомо, у НАЗК 3 жовтня заявили, що першими будуть перевіряти електронні декларації депутатів, суддів і прокурорів.

"Скільки перевірка, невідомо. Її почнуть після юстування відповідного порядку в Мін'юсті. Зараз проект порядку, який визначає, що і як перевіряти в деклараціях, знаходиться у відкритому доступі", — зазначив член НАЗК Руслан Радецький.

Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало алгоритм, за яким відбуватиметься перевірка електронних декларацій чиновників.

Українська правда

Теми: Мін'юстдеклараціїНАЗК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Мін'юст
Реєстр збитків починає роботу: які наступні кроки
На шляху до компенсацій: як потрапити у реєстр постраждалих від війни та отримати гроші
Херсонське СІЗО під час окупації охороняли самі ж ув’язнені – Мін’юст
Останні новини
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
Усі новини...
Реклама: