Мін'юст: НАЗК досі не показала схему перевірки декларацій

Міністерство юстиції досі не отримало від НАЗК порядок проведення контролю та повної перевірки декларації.

Про це йдеться у прес-релізі Мінюсту у п'ятницю.

Також у відомстві заявляють, що не отримали порядок "перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій".

В Мінюсті заявляють, що "не залучалося ані на стадії розробки, ані на стадії обговорення до роботи над жодним з варіантів відповідного порядку".

У відомстві вказують, що "документи, які регламентують проведення перевірки декларацій чиновників, доцільно розробляти в публічному відкритому діалозі як з Міністерством юстиції, так і з представниками громадських організацій, експертних та наукових установ".

"Такий підхід дозволить уникнути маніпуляцій чи ухилення від відповідальності осіб, які подають недостовірну інформацію", - сказано у повідомленні.

"Для успішної перевірки електронних декларацій Мін'юст вимагає від НАЗК якнайшвидше надати відповідний порядок перевірки електронних декларацій", - сказано у прес-релізі.

Як відомо, у НАЗК 3 жовтня заявили, що першими будуть перевіряти електронні декларації депутатів, суддів і прокурорів.

"Скільки перевірка, невідомо. Її почнуть після юстування відповідного порядку в Мін'юсті. Зараз проект порядку, який визначає, що і як перевіряти в деклараціях, знаходиться у відкритому доступі", — зазначив член НАЗК Руслан Радецький.

Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало алгоритм, за яким відбуватиметься перевірка електронних декларацій чиновників.

Українська правда