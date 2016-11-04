Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики "ДНР" заявляють, що проведуть вибори в 2017 році

П'ятниця, 4 листопада 2016, 16:25

Бойовики "ДНР" заявляють, що мають намір провести місцеві вибори в 2017 році.

Таку заяву ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка передають РИА Новости.

"У 2017 році ми проведемо вибори за мінським умов, або ми проведемо їх самостійно", - сказав він у п'ятницю.

Як відомо, 19 жовтня в Берліні відбулася зустріч "нормандської четвірки".

Коментуючи результати зустрічі, президент Порошенко заявив, що до проведення місцевих виборів на Донбасі контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону повинна отримати збройна місія ОБСЄ.

У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що питання про збройної місії ОБСЄ слід підняти тільки після запуску виборчого процесу в Донбасі.

читайте також: Берлінська післямова. З чим залишилася Україна після переговорів

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбасвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
Усі новини...
Реклама: