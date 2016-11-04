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Суд позбавив Семенченка звання майора, але лишив капітана

П'ятниця, 4 листопада 2016, 21:21

Київський апеляційний адмінсуд визнав законним наказ колишнього в. о. командувача Національною гвардією Миколи Балана про позбавлення народного депутата Семена Семенченка (фракція "Самопоміч") військового звання "майор резерву".

Про це повідомляє джерело в суді, передають Українські новини.

Таким чином, суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконним і таким, що підлягає скасуванню наказ Балана про позбавлення Семенченка звання майора.

"Апеляційний суд визнав дії Нацгвардії законними і скасував рішення суду першої інстанції", - сказав він.

Як зазначило джерело, це рішення Київський апеляційний адміністративний суд оголосив у п'ятницю.

Оновлено. Пізніше Семенченко прокоментував рішення суду.

"На апеляцію, яка була призначена судом до розгляду в рекордно короткі терміни, були кинуті всі корупційні сили. Головуюча суддя Троян (мільйон гривень "призів і виграшів" за декларацією) вирішила спробувати всидіти на двох стільцях. В результаті було ухвалене унікальне за своїм ідіотизмом рішення: Апеляційну скаргу НГУ було задоволено частково. Тобто вирішили майора забрати, а капітана залишити", - написав він на своєму Facebook.

У січні Національна гвардія оприлюднила наказ про позбавлення офіцерського звання народного депутата Семена Семенченка ("Самопоміч").

Прокуратура заявляла, що депутат у серпні 2014 року використовував завідомо підроблені документи, зокрема тимчасове посвідчення офіцеру запасу на своє ім'я шляхом надання посадовим особам військової частини №3027 для прийняття його на службу у військовому резерві.

"Українська правда" у Threads

Теми: Семенченко
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