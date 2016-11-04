Суд позбавив Семенченка звання майора, але лишив капітана

Київський апеляційний адмінсуд визнав законним наказ колишнього в. о. командувача Національною гвардією Миколи Балана про позбавлення народного депутата Семена Семенченка (фракція "Самопоміч") військового звання "майор резерву".

Про це повідомляє джерело в суді, передають Українські новини.

Таким чином, суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконним і таким, що підлягає скасуванню наказ Балана про позбавлення Семенченка звання майора.

"Апеляційний суд визнав дії Нацгвардії законними і скасував рішення суду першої інстанції", - сказав він.

Як зазначило джерело, це рішення Київський апеляційний адміністративний суд оголосив у п'ятницю.

Оновлено. Пізніше Семенченко прокоментував рішення суду.

"На апеляцію, яка була призначена судом до розгляду в рекордно короткі терміни, були кинуті всі корупційні сили. Головуюча суддя Троян (мільйон гривень "призів і виграшів" за декларацією) вирішила спробувати всидіти на двох стільцях. В результаті було ухвалене унікальне за своїм ідіотизмом рішення: Апеляційну скаргу НГУ було задоволено частково. Тобто вирішили майора забрати, а капітана залишити", - написав він на своєму Facebook.

У січні Національна гвардія оприлюднила наказ про позбавлення офіцерського звання народного депутата Семена Семенченка ("Самопоміч").

Прокуратура заявляла, що депутат у серпні 2014 року використовував завідомо підроблені документи, зокрема тимчасове посвідчення офіцеру запасу на своє ім'я шляхом надання посадовим особам військової частини №3027 для прийняття його на службу у військовому резерві.