Бойовики на Донбасі застосували ракетні комплекси - прес-центр

Проросійські бойовики на Донбасі 20 разів вдавалися до обстрілів.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО у п'ятницю.

"З опівночі і до 18 години вечора в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 20 випадків відкриття вогню по позиціях українських захисників", - сказано у повідомленні.

Вказується, що на Маріупольському напрямку відбулось 14 обстрілів.

"В районі Павлопіля противник використав стрілецьку зброю, в напрямку Мар’їнки, Красногорівки та Новотроїцького – гранатомети й кулемети. Поблизу Гнутового ворог вів вогонь з мінометів калібру 120мм, а в Широкіному – зі ствольної артилерії калібру 152мм", - повідомили в прес-центрі.

"На Луганському напрямку проти українських підрозділів зафіксовано 2 збройні провокації. В районі Троїцького окупанти задіяли міномети калібру 82мм, кулемети, гранатомети, а в Новоолександрівці – протитанкові ракетні комплекси", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформаціє, на Донецькому напрямку ворог 4 рази порушував режим тиші. Зокрема, в Кам’янці, Верхньоторецькому та Авдіївці проти сил АТО противник застосовував гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю.

Як відомо, за добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, 2 отримали поранення, ще 1 боєць помер від отриманих раніше ран.

Українська правда