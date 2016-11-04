Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики на Донбасі застосували ракетні комплекси - прес-центр

П'ятниця, 4 листопада 2016, 17:29

Проросійські бойовики на Донбасі 20 разів вдавалися до обстрілів.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО у п'ятницю.

"З опівночі і до 18 години вечора в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 20 випадків відкриття вогню по позиціях українських захисників", - сказано у повідомленні.

Вказується, що на Маріупольському напрямку відбулось 14 обстрілів.

"В районі Павлопіля противник використав стрілецьку зброю, в напрямку Мар’їнки, Красногорівки та Новотроїцького – гранатомети й кулемети. Поблизу Гнутового ворог вів вогонь з мінометів калібру 120мм, а в Широкіному – зі ствольної артилерії калібру 152мм", - повідомили в прес-центрі.

"На Луганському напрямку проти українських підрозділів зафіксовано 2 збройні провокації. В районі Троїцького окупанти задіяли міномети калібру 82мм, кулемети, гранатомети, а в Новоолександрівці – протитанкові ракетні комплекси", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформаціє, на Донецькому напрямку ворог 4 рази порушував режим тиші. Зокрема, в Кам’янці, Верхньоторецькому та Авдіївці проти сил АТО противник застосовував гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю.

Як відомо, за добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, 2 отримали поранення, ще 1 боєць помер від отриманих раніше ран.

Українська правда

Теми: ДонбасАТОбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
Усі новини...
Реклама: