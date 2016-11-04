Справа про вибух під ВР: Швайка скаржиться на тісноту - суд перенесли

Подільський райсуд Києва переніс розгляд справи депутата Київської міськради, голови фракції "ВО "Свобода" Юрія Сиротюка та ще 14 осіб, обвинувачених в участі в масових заворушеннях біля будівлі Верховної Ради 31 серпня 2015 року.

Про це повідомляє кореспондент "Українських новин" з місця події.

На засіданні 17 листопада суд має намір розглянути відвід судді Василя Бородія. Засідання розпочнеться о 11:30.

Відвід був заявлений колишнім міністром аграрної політики Ігорем Швайкою, який проходить у справі як обвинувачений. Швайка мотивував відвід тим, що суд, нібито, надав нерівні умови сторонам обвинувачення і захисту.

Зокрема, екс-міністр незадоволений тим, що адвокати сиділи в тісноті, а у прокурорів, нібито, було багато місця за столом.

Бородій зазначив, що зал розрахований на 50 осіб, а місця було мало тому, що на засідання прийшло багато вільних слухачів.

Як відомо, під час масових пікетів під Радою 31 серпня 2015 року з натовпу під ноги бійцям Нацгвардії, які охороняли порядок, кинули бойову гранату. В результаті загинули бійці Нацгвардії Ігор Дебрин, Олександр Костін, Дмитро Сластников і Богдан Дацюк.

Всього під час зіткнень під Верховною Радою постраждало 122 людини.

Невдоволення пікетувальників викликав розгляд Радою змін до Конституції щодо децентралізації. Вони вважали, що ці зміни приймаються в інтересах Росії і дадуть надто багато прав сепаратистам.

В киданні гранати обвинувачується екс-боєць батальйону "Січ", сформованого зі "свободівців", Ігор Гуменюк.

28 квітня партія "Свобода" заявила про завершення розслідування Національною поліцією справи про масові заворушення біля будівлі Ради.