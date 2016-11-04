Проти Цукерберга порушили справу через відмову Facebook видаляти пости

У Німеччині прокуратура Мюнхена почала розслідування проти засновника Facebook Марка Цукерберга та провідних менеджерів компанії через відмову видаляти пости, які містять мову ворожнечі.

Про це повідомляє видання Spiegel Online.

Під слідством також знаходяться: головний операційний директор Шеріл Сандберг, директор з європейської політики Річард Аллан та Єва-Марія Кіршзіпер, яка очолює берлінський офіс компанії.

Повідомляється, що розслідування було ініційоване після того, як баварський адвокат повідомив в поліцію про компанію, звинувативши керівництво Facebook в тому, що воно дозволяє, щоб расизм, заперечення Голокосту та погрози насильства залишалися у мережі без наслідків.

Зокрема йдеться про серію постів, про які було повідомлено компанію, але які не були видалені.

Як зазначає видання, у Німеччині Facebook зобов'язаний видаляти весь контент, про який було повідомлено, що він містить мову ворожнечі.

Повідомляється, що попередня кримінальна справа проти Цукерберга ще на початку року провалилася після того, як прокурори заявили, що не можуть здійснити розслідування, оскільки обвинувачений не проживає в рамках німецького правосуддя.

Європейська правда