Гройсман: Я не тримав гроші у банках, щоб не шантажували

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що донедавна не тримав гроші у банках, аби уникнути шантажу з боку влади.

Про це він сказав в ефірі програми "Шустер Live" у п'ятницю ввечері.

За словами Гройсмана, коли він був мером Вінниці, його могли шантажувати представники провладної Партії регіонів, використовуючи рахунки у банках.

"Всі намагалися зробити так, щоби кожен мер більш-менш популярний (...) був загнаний у владу Партії регіонів. Я принциповий з точки зору партійності і відмовляв. Ну й уявімо собі, що мої кошти знаходяться на рахунках у банках. Вони за секунду могли їх заблокувати і почати мене шантажувати, наприклад", - сказав глава уряду.

Політик також заявив, що не ніс гроші до банків, бо банківська система була хворою.

"У 2016 році стосовно моєї декларації ситуація абсолютно інша і з точки зору моїх статків, і з точки зору моїх грошей — вони знаходяться у банківській системі", - додав Гройсман, зазначивши, що зараз банкам вже можна довіряти.

Як відомо, в електронній декларації за 2015 рік Гройсман задекларував 1,5 млн доларів готівки.

Саша Ночь, УП