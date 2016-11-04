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Гройсман розповів, на що пішов третій транш від МВФ

П'ятниця, 4 листопада 2016, 23:21

Кошти, які Міжнародний валютний фонд надав Україні протягом останніх шести місяців, зараз знаходяться в валютних резервах країни.

Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав в ефірі програми Шустер. LIVE, повідомляє "Укрінформ".

"Наш уряд за шість місяців отримав транш Міжнародного валютного фонду в розмірі 1 млрд дол. США. Куди пішли ці гроші? Ці гроші пішли в валютні резерви нашої країни", - сказав він.

Гройсман запевнив, що ці кошти зараз є недоторканними, оскільки утримують стабільність національної валюти.

Теми: ГройсманМВФ
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