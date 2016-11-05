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У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 1200 автомобілів

Субота, 5 листопада 2016, 00:20

Станом на 22:00 4 листопада в чергах в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять 1270 автомобілів.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

У пункті пропуску "Устилуг" стоять 400 машин, "Рава-Руська" - 300, "Ягодин авто" - 280, "Угринів" - 100, "Грушів" - 70, "Краковець" - 70, "Шегині" - 50.

У пункті пропуску "Смільниця" черг немає.

На кордоні з Угорщиною в чергах в ПП "Лужанка" стоять 40 автомобілів.

На кордоні зі Словаччиною, Молдовою і Румунією автомобільних черг не зафіксовано.

"Українська правда" у Threads

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