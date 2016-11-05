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Порошенко звільнив батьків дітей-інвалідів від військової служби

Субота, 5 листопада 2016, 00:48

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про військовий обов'язок і військову службу", що передбачає звільнення від служби в армії батьків дітей-інвалідів.

Відповідний закон №1448 був підписаний президентом 4 листопада, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Відповідно до закону, від військової служби звільняються матері (батьки) - військовослужбовці, які утримують повнолітню дитини у віці до 23 років, якщо вона є інвалідом 1 або 2 групи.

Також від військової служби звільняються ті військовослужбовці, на утриманні яких знаходиться дитина-інвалід підгрупи А у віці до 18 років, в разі якщо такі військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу.

Теми: Порошенко
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