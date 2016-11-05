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На Луганщині завод зливав хімвідходи в Сіверський Донець - СБУ

Субота, 5 листопада 2016, 05:05

У Луганській області одне з підприємств хімічної промисловості зливали хімвідходи в річку Сіверський Донець.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Під час здійснення господарської діяльності завод зливав у р. Сіверський Донець тонни шкідливих хімічних відходів, що призвело до суттєвого забруднення та зміни властивостей води", - йдеться в повідомленні.

В СБУ повідомили, що на території заводу є спеціальний шламовідстійник для нейтралізації шкідливих властивостей відходів.

"Однак керівництво заводу вирішило заощадити на екологічних заходах та утилізації відходів і просто скидати їх у ріку. Під водою було прокладено трубу, через яку щонайменш з 2014 року в Сіверський Донець підприємство викидало тонни хімікатів. У той самий час шламовідстійник не працював та перебував у занедбаному стані", - відзначили в СБУ.

Відзначається, що завод забруднив 10 км акваторії річки. У цій зоні зникла водна фауна і загинули водорості.

За матеріалами СБУ прокуратура Луганської області почала досудове розслідування за ч. 1 ст. 242 (порушення правил охорони вод) КК України. Тривають слідчі дії.

Теми: СБУЛуганська область
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