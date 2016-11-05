Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: Бойовики били з важких мінометів і БМП

Субота, 5 листопада 2016, 05:44

За минулу добу бойовики 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку зафіксіровно 25 випадків порушення режиму припинення вогню бойовиками.

У Павлополі і Новотроїцькому сепаратисти застосували стрілецьку зброю і гранатомети. Біля Красногорівки бойовики вогонь вели з мінометів калібру 82мм. У районах Тарамчука, Водяного, Талаківки терористи били з мінометів 120 калібру, а по укріпленнях ЗСУ в Гнутовому - з кулеметів і мінометів обох калібрів.

У Старогнатівці бойовики відкривали вогонь з БМП, а в Широкиному - зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів і ствольної артилерії 120 і 152 калібрів.

На Донецькому напрямку було 8 випадків відкриття вогню.

По силах АТО в Опитному сепаратисти вели вогонь зі стрілецької зброї, в Луганському - з озброєння БМП, а в напрямках Троїцького, Верхньоторецька і Кам'янки - зі стрілецької зброї, кулеметів і гранатометів. У районах Зайцевого і Авдіївки бойовики били з мінометів калібру 82 мм.

На Луганському напрямку зафіксовано 5 провокацій проти сил АТО.

У напрямку Новоалександрівки бойовики били з протитанкових ракетних комплексів, в Лопаскіному і Кримському - з гранатометів різних систем.

Укріплення українських сил в Троїцькому були обстріляні з мінометів калібру 82мм, а в Новозванівці - з мінометів 120 калібру.

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
Усі новини...
Реклама: