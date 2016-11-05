Вибори у США: Спецслужби попередили про загрозу терактів

Спецслужби США попередили владу про потенційну загрозу терактів з боку угруповання "Аль-Каїда" у день голосування на президентських виборах, які відбудуться 8 листопада.

Про це пише DW.com з посиланням на телеканал CBS.

Згідно з повідомленням, ймовірні цілі терористів можуть розташовуватися у штатах Нью-Йорк, Техас і Вірджинія.

Як пояснили агентству Reuters джерела в уряді США у Вашингтоні, влада збирає дані розвідки щодо можливих терактів, які може влаштувати "Аль-Каїда" у період виборів, тому спецслужби розіслали представникам центральної та місцевої влади інформацію стосовно можливої загрози. Утім, джерело агентства додало, що рівень загрози перебуває на низькому рівні та про жодну конкретику не йдеться.

Також ФБР запевнило, що служби безпеки залишаються насторожі та повністю готові захистити США від терористичних атак.

Своєю чергою, телеканал CBS з посиланням на неназваного представника ФБР повідомив, що на федеральному і регіональному рівні відбувається щоденний обмін розвідувальною інформацією. ФБР працює у співпраці з правоохоронними та розвідувальними органами "для виявлення і ліквідації будь-якої потенційної загрози громадській безпеці".