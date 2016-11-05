"Автомайдан": Аваков саботує реформу поліції, призначення Лютого має бути скасовано

Активісти "Автомайдану" вимагають скасувати призначення Валерія Лютого на посаду начальника Головного управління Нацполіції у Черкаській області та провести відкритий конкурс на дану посаду.

Про це йдеться у заяві ВГО, яку оприлюднено 5 листопада.

"Валерій Лютий не достойний обіймати посаду начальника ГУНП у Черкаській області. Знайомство з Лютим на 100% підтвердило всю ту негативну інформацію про нього, яку ми взнали до зустрічі: боягуз (2 години ховався в бухгалтерії); брехун, причому не соромиться брехати в очі сотні людей одночасно, слабкі розумові здібності (на тестуванні з логіки отримав принизливих 14 балів)", - заявили у ВГО.

Окрім того у заяві "Автомайдану" зазначено, що "саме (глава МВС) Арсен Аваков саботує реформу поліції".

"Тому, що Лютий – це 100%-кова кандидатура Авакова. Призначення на ключові посади осіб всупереч думки громади, підбір кандидатів не за діловими та професійними якостями, а за принципами особистої відданості, говорить про те, що пан Аваков не збирається міняти стару прогнившу систему, а лише красиво говорить про реформу", - заявили у ВГО.

"Призначення на високу посаду поліцейського, який не пройшов атестацію, повністю дискредитує саму атестацію, як поняття, як інститут, як засіб очищення. ... Це все профанація", - зазначають активісти.

"Попереджаємо, що у разі повторного ігнорування вимог громади та намагання втиснути в крісло начальника ГУНП в Черкаській області Лютого, або ще якийсь інший "нафталіновий непотріб", і шини вже будуть палати не в Черкасах, а у Києві на Богомольця 10 (будівля МВС України). І буде вже не 100 чоловік, а на багато більше і ми вже будемо вимагати звільнення з посади міністра Арсена Авакова", - заявили у ВГО.

Також вони звернули увагу на той факт, що з приводу протестів проти призначення Лютого начальником ГУ НПУ в Черкаській області "громада так і не дочекалась жодної реакції від керівництва області Юрія Ткаченка".

Як відомо, 3 і 4 листопада активісти низки громадських організацій і представники політичних сил протестували проти призначення Лютого та вимагали проведення прозорого конкурсу на цю посаду. Окрім того ввечері 4 листопада під будівлею місцевого управління поліції учасники протестів палили шини.

Українська правда