Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аброськін: Злочинне життя у "ДНР" вирує

Субота, 5 листопада 2016, 15:48

За 10 місяців поточного року поліція Донеччини зареєструвала 411 кримінальних правопорушень, які вчинені на тимчасово окупованій території області.

Про це 5 листопада повідомив очільник облуправління Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

"Найбільша кількість звернень надійшла з Донецька - 257, Горлівка - 53, Макіївка - 36, Дебальцеве - 25, Єнакієве - 17 і Ясинувата - 8", - повідомив він. 

За даними глави облуправління  НП, найбільше мешканці "ДНР" втрачають особисті транспортні засоби внаслідок угонів: у Державтоінспекції зафіксовано 105 таких злочинів.

"Також - крадіжки особистого майна (58) і факти шахрайства (21). Нам відомо про 25 фактів, скоєних на окупованій території, вбивств і 21 випадок викрадення громадян, крім цього, надійшли заяви про 17 інциденти незаконного позбавлення волі. І це тільки офіційні звернення", - повідомив Аброськін. 

"Повної статистики про криміногенну ситуацію у "ДНР" немає. Як кажуть потерпілі, на окупованій території, злочини скоюють і бойовики і "поліцейські", та на себе заяви вони не приймають, іноді навіть загрожують розправою. "ДНР" імітує молоду правову державу, але це тільки імітація. Громадяни, які постраждали у "молодій республіці" від рук злочинців, із заявами звертаються до поліції Донеччини на підконтрольній українській владі території області", - підсумував глава облуправління НП.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДНРтероризмполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
ДНР
Після зустрічі Лукашенка з Пушиліним МЗС викликає посла України в Білорусі
Лукашенко зустрівся з донецьким колаборантом Пушиліним
СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала "фонд" Пушиліна
Останні новини
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
Усі новини...
Реклама: