У НАБУ кличуть НАЗК спільно перевіряти е-декларації

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник пропонує Національному агентству з питань запобігання корупції скористатися технічними можливостями НАБУ для перевірки електронних декларацій чиновників і політиків.

Про це Ситник заявив 5 листопада під час дискусії про діяльність НАБУ.

"Вкотре звертаюся до НАЗК... 10-15 осіб із НАЗК можуть почати роботу у Бюро", - зазначив він.

За словами Ситника, співробітники НАЗК можуть скористатися технічними можливостями НАБУ щодо доступу до реєстрів Міністерства юстиції, МВС, інших органів у своїй роботі стосовно перевірок е-декларацій, оскільки наразі у самого Нацагентства таких ресурсів поки що немає.

"Наскільки мені відомо, ресурсів у НАЗК, щоб почати цю роботу повноцінно, зараз немає.... Ще до початку е-декларування ми пропонували нашим колегам (з Нацагентства), що ми створюємо їм робочі місця у НАБУ", - повідомив Ситник.

Він пояснив, що після перенавчання в аналітичному підрозділі НАБУ співробітники НАЗК зможуть мати доступ до баз даних Державної фіскальної служби, баз Мін'юсту і т.і.

Інтерфакс-Україна