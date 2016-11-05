Синоптики: В Україні потеплішає до +17

У найближчу добу очікується посилення вітру та потепління на території України, крім східної частини.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вранці і вдень у неділю на Закарпатті та Карпатах дуже сильні дощі, вдень в західних, північних і центральних областях невеликий дощ; на решті території без істотних опадів.

Вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°, у південній частині місцями 14-16°, у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві - вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі 2-4° тепла, вдень 8-10°.

7 листопада у західних областях часом дощ, вночі в Карпатах і Закарпатті сильний дощ, на Лівобережжі вночі помірний, вдень місцями невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, в більшості областей пориви 15-20 м/с.

Підвищення температури вночі до 6-11 °, в східних областях до 1-6° тепла, вдень до 12-17°, в західних і східних областях 8-13 °.

У Києві 7 листопада, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м / с, вдень пориви 15-20 м / с.

Інтерфакс-Україна