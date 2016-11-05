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Луценко поїде до Гааги переконувати МКС розслідувати події Майдану

Субота, 5 листопада 2016, 17:43
Луценко поїде до Гааги переконувати МКС розслідувати події Майдану

Генпрокурор Юрій Луценко в 20-х числах листопада має намір провести в Гаазі переговори з представниками Міжнародного кримінального суду про підслідність розслідування злочинів проти активістів Євромайдану.

Про це він повідомив журналістам після зустрічі з членами сімей Героїв Небесної Сотні в суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Представники МКС сумніваються в тому, що події на Майдані можуть бути безпосередньо предметом розгляду в Гаазі... тому що для цього потрібно довести, що в Україні немає можливості проводити слідство і суд з цих питань", - сказав Луценко.

Генпрокурор зазначив, що Україна дійсно може вести слідство і суд (хоча б заочний) за цими злочинами, але під час консультацій з представниками МКС було знайдено розуміння, що події на Майдані Незалежності в Києві в 2014 році стали лише частиною ланцюга, який привів до війни в Україні, що вже підпадає під юрисдикцію МКС.

"Наша версія, яку я збираюся обговорити в Гаазі, зводиться до наступного: Янукович і його оточення спочатку з метою втримати свою владу для грабежу країни пішли на тиск проти демонстрантів, які виступали проти його курсу, потім на їх фізичне знищення, потім він перелетів на Схід України і намагався розколоти країну, коли це не вдалося, він перелетів на територію Росії, а потім в Крим для того, щоб "освятити" анексію Криму... Фактичний склад державної зради, який призвів до того, що з великою часткою ймовірності є підслідністю МКС" , - пояснив Луценко.

Зважаючи на це, на думку генпрокурора, події на Майдані в Києві і події в Харкові, Донецьку, Одесі та інших містах України, а потім бойові дії на сході країни привели до військових злочинів.

"Про це я говоритиму в Гаазі в 20-х числах цього місяця", - повідомив генпрокурор.

Він також зазначив, що МКС були задоволені кількістю та якістю матеріалів, які були надані їм військовою прокуратурою України.

Теми: ЛуценкоМайданЯнукович
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