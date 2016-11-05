Міноборони: двоє військових загинули через детонацію боєприпаса
В ніч на 2 листопада в одному з оперативно-тактичних угруповань в зоні АТО двоє військовослужбовців загинули, імовірно, через детонацію боєприпаса.
Про це повідомляє в суботу сайт Міноборони.
"За попередніми висновками фахівців, причиною трагедії, що призвела до загибелі двох військовослужбовців Збройних Сил України, стала детонація боєприпаса у каналі ствола", - йдеться в повідомленні.
На підставі наказу Міністерства оборони, з метою з’ясування причин та обставин трагедії призначено службове розслідування, яке проводить Військова служба правопорядку у Збройних Силах України.
Рішенням начальника Генштабу — Головнокомандувача ЗСУ створено спеціальну комісію, яка наразі працює на місці події.
Висновки за результатами службового розслідування будуть доведені до громадськості та оприлюднені в ЗМІ.
Українська правда