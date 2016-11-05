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В "Азові" заявили, що затримані в "ЛНР" до них офіційно непричетні

Субота, 5 листопада 2016, 19:17

Полк "Азов" заявляє про непричетність двох осіб, затриманих бойовиками "ЛНР", до своєї організації.

Відповідну заяву "Азов" розповсюдив ввечері 5 листопада.

"Вранці 5 листопада російськими ЗМІ було поширено інформацію щодо затримання "міністерством держбезпеки "ЛНР" двох представників фанатського руху ультрас "Зорі" на окупованих територіях української Луганщини. У характеристиці затриманих бойовики приписують їм і перебування у складі полку "Азов" і членство у Цивільному Корпусі "Азов". Жоден із названих сепаратистами затриманих не був офіційно причетним ані до полку "Азов", ані до Цивільного Корпусу "Азов", - йдеться у повідомленні. 

Також у "Азові" заявили, що відповідно до дат народження затриманих, які оприлюднили бойовики, терористи "героїчно" затримали підлітків".

Як відомо, раніше на сайтах російських провладних агенцій з посиланням на повідомлення терористичної "ЛНР" з'явилася інформація про те, що на території Луганщини затримано "представників радикального неонацистського угруповання, що є підпільним відділенням батальйону "Азов" -  групу фанатів футбольного клубу "Зоря" "Ультрас Чорно-Бiлi".

За повідомленням бойовиків, затримані - Овчаренко Владислав Валерійович 1996 року народження та Ахмеров Артем Олегович 1997 р.н., щодо них порушено кримінальну справу за статтею 335 КК "ЛНР" (Державна зрада у формі шпигунства). 

В "ЛНР" заявили, що ними встановлено факти вербування затриманих громадян співробітником ГУР МОУ та передачі інформації, що становить "державну таємницю", а також зберігання символіки батальйону "Азов", "Правого сектора", ФК "Зоря" ("Ультрас Чoрно-Бiлi"), поширення літератури та листівок із закликами до повалення конституційного ладу "ЛНР", а діяльність затриманих нібито фінансувалася українськими спецслужбами і праворадикальними організаціями України.

Українська правда 

Теми: ЛНРтероризмАзов
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