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У Києві затримали чоловіка, який "замінував" адмінбудівлю телефонами

Субота, 5 листопада 2016, 20:00

У Святошинському районі Києва поліція затримала зловмисника, який повідомив про неправдиве замінування адмінбудівлі.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, в суботу приблизно о 14:50 на спецлінію "102" надійшло повідомлення: до приміщення адміністративної будівлі зайшов чоловік, залишив на підлозі пакет і крикнув, що у ньому перебуває вибуховий пристрій.

На місце події негайно виїхали керівництво Святошинського управління поліції, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи.

Працівники профільних служб ретельно оглянули "замінований" об’єкт та прилеглу до нього територію. У результаті жодних вибухових речовин та предметів не виявили, а у пакеті, залишеному зловмисником, були мобільні телефони.

Окрім цього, неподалік адміністративної будівлі правоохоронці затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у завідомо неправдивому повідомленні про замінування.

Дана подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції ГУ Нацполіції у місті Києві. Проводиться перевірка.

Водночас у повідомленні не вказується, в якій саме адмінбудівлі трапилася подія.

Українська правда

Теми: Київполіція
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