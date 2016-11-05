У Києві затримали чоловіка, який "замінував" адмінбудівлю телефонами
У Святошинському районі Києва поліція затримала зловмисника, який повідомив про неправдиве замінування адмінбудівлі.
Як повідомляє прес-служба Нацполіції, в суботу приблизно о 14:50 на спецлінію "102" надійшло повідомлення: до приміщення адміністративної будівлі зайшов чоловік, залишив на підлозі пакет і крикнув, що у ньому перебуває вибуховий пристрій.
На місце події негайно виїхали керівництво Святошинського управління поліції, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи.
Працівники профільних служб ретельно оглянули "замінований" об’єкт та прилеглу до нього територію. У результаті жодних вибухових речовин та предметів не виявили, а у пакеті, залишеному зловмисником, були мобільні телефони.
Окрім цього, неподалік адміністративної будівлі правоохоронці затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у завідомо неправдивому повідомленні про замінування.
Дана подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції ГУ Нацполіції у місті Києві. Проводиться перевірка.
Водночас у повідомленні не вказується, в якій саме адмінбудівлі трапилася подія.
Українська правда