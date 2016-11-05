У Краматорську "замінували" вокзал, пасажирів евакуювали
Субота, 5 листопада 2016, 20:25
У Краматорську через анонімне повідомлення про замінування залізничного вокзалу пасажирів та персонал "Укразілізниці" було евакуйовано.
Про це повідомили ввечері 5 листопада в управлінні Нацполіціі у Краматорську.
Повідомлення про мінування надійшло до кол-центру НП близько 17:45.
"Будівля оточена правоохоронцями, на місці працюють вибухотехніки, периметр вокзалу охороняють поліцейські Краматорського ВП та патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.
Українська правда