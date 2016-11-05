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У Краматорську "замінували" вокзал, пасажирів евакуювали

Субота, 5 листопада 2016, 20:25

У Краматорську через анонімне повідомлення  про замінування залізничного вокзалу пасажирів та персонал "Укразілізниці" було евакуйовано. 

Про це повідомили ввечері 5 листопада в управлінні Нацполіціі у Краматорську.

Повідомлення про мінування надійшло до кол-центру НП близько 17:45.  

"Будівля оточена правоохоронцями, на місці працюють вибухотехніки, периметр вокзалу охороняють поліцейські Краматорського ВП та патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.

 
 

Українська правда 

Теми: КраматорськУкрзалізницяполіція
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