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Медведєв: Стосунки між РФ та США "нижче плінтуса", через Україну і Обаму

Субота, 5 листопада 2016, 20:46

Глава уряду РФ Дмитро Медведєв заявив, що відносини між США та Росією впали "нижче плінтуса", до "безпрецедентно низької точки" вони дійшли "завдяки старанням адміністрації президента Обами".

Про це Медведєв заявив в інтерв'ю Другому телеканалу Ізраїля.

"Ці відносини зараз перебувають на дуже низькій точці, на вкрай низькій. Відверто сказати, коли ми починали контакти з діючою адміністрацією Обами, я не міг собі уявити, що вони дійдуть до такої безпрецедентно низької точки. У нас були цілком пристойні періоди у взаєминах, і спільні завдання, якими ми займалися і які вирішили - договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, врегулювання ситуації навколо Ірану, і цілий ряд інших тем", - заявив він. 

Медведєв додав, що "через те, що відбулося в Україні, завдяки старанням адміністрації президента Обами ці відносини впали, що називається, нижче плінтуса, вони стали зовсім низькими".

"І це ані наша вина, ані наш вибір. Ми зацікавлені у тому, щоб ці відносини були нормальними, але нам за великим рахунком все одно, хто буде президентом", - заявив Медведєв.

За його словами, це пов'язано з тим, що "будь-який президент СШАбуде насамперед орієнтуватися на американські інтереси".

"Неважливо, очолюють адміністрацію США республіканці чи демократи, вони все одно дотримуються досить близьких позицій по основному набору зовнішньополітичних пріоритетів", - додав прем'єр РФ.

Також Медведєв зазначив, що, на його думку, "вплинути на результат американських виборів неможливо".

"Кілька днів тому президент Путін про це правильно сказав, що Америка - це що, бананова республіка, чи що, на яку можна натиснути і сказати: президентом буде такий-то ... Ні", - додав він і зауважив: "Ми готові, і про це говорили неодноразово, до встановлення нормальних, продуктивних відносин з будь-яким президентом США". 

Теми: РосіяСШАМедведєв
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