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Фахівці попереджають про ризики розширення повноважень поліції

Субота, 5 листопада 2016, 21:09

Законодавчі зміни щодо розширення повноважень працівників правоохоронних органів, запропоновані МВС та Нацполіцією, створюють ризики корупційного характеру і дозволяють поліцейським необґрунтовано застосовувати до громадян спецзасоби, відзначають правозахисники.

Так, юрист Денис Кобзін (Харківський інститут соціальних досліджень), у коментарі для DT.UA зауважив, що запропонована норма КУпАП про огляд на алкогольне сп'яніння без необхідності залучати двох свідків знижує його об'єктивність і створює корупційні ризики.

"Фактично, на дорозі слово людини буде проти слова поліцейського. Свідки потрібні також для фіксації справності приладу, який застосовується, суворого дотримання процедури огляду та для запобігання взаємним обвинуваченням — як із боку водія, так і з боку поліцейського.", – вказує він.

За його словами, запропонована зміна вплине на повсякденну практику поліцейської роботи в ході десятків тисяч перевірок на дорогах.

"Особливо небезпечним цей захід стає у поєднанні з іншими пропозиціями — зміною підстав для зупинки ТЗ (що дають можливість зупинити будь-який ТЗ без будь-яких інших підстав), забороною залишати автомобіль без дозволу, принципом безперервності несення служби, обов'язком підкорятися всім вимогам поліцейського", – підсумовує він.

У свою чергу правозахисник Євген Крапівін (Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів) вказує, що запропонована МВС правка до закону "Про Національну поліцію", яка стосується застосування спецзасобів, дозволить поліцейським застосовувати наручники практично в будь-якій ситуації.

"Норма застосування наручників поширюється і на людей, які вчинили адмінпорушення, які чинять опір або мають намір утекти. Це потенційно дуже велика група людей, що дає поліцейському право використовувати наручник практично в будь-якій ситуації, стосовно будь-кого", – вказує він.

За його словами, для адекватного застосування цього пункту у законі слід чітко прописати категорії осіб, щодо яких можуть застосовуватися такі засоби.

Необхідно також конкретизувати перелік правопорушень і дій, при яких вони можуть бути використані.

Як повідомлялося, в МВС і Нацполіції підготували остаточну концепцію жорстких законодавчих змін щодо розширення повноважень правоохоронців, формальним приводом для яких стало вбивство двох патрульних поліцейських у Дніпрі.

Теми: поліція
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