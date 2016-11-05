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В Ірландії посольство РФ закидали "скривавленими" іграшками

Субота, 5 листопада 2016, 21:29

Біля російського посольства у Дубліні (Ірландія) відбулася антивоєнна акція протесту: біля входу до будівлі звалили купу ляльок-пупсів, обмазаних червоною фарбою.

Про це 5 листопада повідомляє російський Інтерфакс.

Акцію провели представники організації Grannies4Equality.

На паркані посольства активісти вивісили банери з гаслами, які засуджують дії Росії у Сирії. Організатори стверджують, що "російські бомбардування вбивають сирійських дітей" і звинуватили президента Володимира Путіна у намірах "знищити Алеппо".

Офіційної реакції на події від російських дипломатів наразі не надходило.

Як відомо, 3 листопада антивоєнна акція пройшла біля посольства РФ у Лондоні: демонстранти заблокували роботу дипмісії, заваливши вхід до консульського відділу частинами від манекенів, також протестувальники прикували себе до входу у посольство.

Акція у відповідь на це пройшла у Москві: невідомі перекинули на територію резиденції посла Великобританії у Москві кілька манекенів, облитих червоною фарбою.

Теми: РосіяСиріямітинги
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