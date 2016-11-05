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WikiLeaks оприлюднив нові листи глави виборчого штабу Клінтон

Субота, 5 листопада 2016, 23:30

WikiLeaks оприлюднив 31 частину листування глави передвиборного штабу кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон Джона Подести.

У повідомленні організації в Twitter розміщено посилання на опубліковані листи.

У відкритий доступ потрапили понад 2,5 тис. електронних листів, а загальне їх число перевищило 50 тис. Представники WikiLeaks обіцяли, що до президентських виборів в США, які призначені на 8 листопада, будуть опубліковані 50 тис. листів, передає "Інтерфакс".

Подеста повідомив, що ФБР проведе розслідування фактів зламу його електронної пошти. На його переконання, за зламом стоїть Росія і вона може координувати свої дії з кандидатом у президенти США "республіканцем" Дональдом Трампом.

Подеста зазначив, що розслідування, яке стосується зламу його пошти, є лише частиною більш широкого розслідування кібератак Росії проти США.

Хілларі Клінтон також висловлювала побоювання, що за допомогою кібератак Росія намагається втрутитися в хід кампанії щодо виборів президента США.

Газета Wall Street Journal із посиланням на джерела опублікувала повідомлення, що ФБР не виключає, що за зламом пошти стоїть Росія.

Російська сторона заперечує свою причетність до зламу електронної пошти американських "демократів".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАінтернетвибори
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