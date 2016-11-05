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У Туреччині поліція водометами розігнала незгодних з арештами

Субота, 5 листопада 2016, 23:55

На вулицях Стамбула поліція застосувала водомети і сльозогінний газ, щоб розсіяти протестувальників, які вийшли на вулиці після арешту журналістів опозиційної газети Cumhuriyet, а також лідерів прокурдської Демократичної партії народів (ДПН).

Про це повідомляє BBC.

Одна з груп протестуючих зібралася біля мечеті в стамбульському районі Шишлі. Вони вигукували гасла про "фашистську" політику влади. Незабаром поліцейські почали поливати протестуючих водою.

Ще одна група демонстрантів спробувала дійти маршем до редакції опозиційної газети Cumhuriyet, дев'ять журналістів якої в суботу були заарештовані за звинуваченням у зв'язках з бойовиками Робочої партії Курдистану і рухом мусульманського проповідника Фетхулли Ґюлена, який живе в США.

Безпосередньо біля будівлі редакції газети також проходила акція протесту.

Серед заарештованих - головний редактор видання, відомий в країні карикатурист і опозиційний колумніст.

Також, як повідомлялося, в п'ятницю були взяті під варту лідери прокурдської Демократичної партії народів (ДПН).

"Українська правда" у Threads

Теми: Туреччина
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