Колишній охоронець Путіна став заступником директора ФСБ

Колишній охоронець президента Росії Володимира Путіна Євген Зінічев призначений заступником директора російської Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Про це йдеться в повідомленні служби від 5 листопада, пише Радіо Свобода.

Зінічев подав у відставку з посади в.о.губернатора Калінінградської області минулого місяця, а призначений заступником директора ФСБ у жовтні.

Чому про рішення оголосили лише згодом не повідомляється.

Зінічев був членом команди особистої безпеки Путіна лише кілька років тому. Водночас ФСБ заявляє, що він "у силових структурах з червня 1987 року". Тоді нинішня ФСБ мала назву КДБ.