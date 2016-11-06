Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Колишній охоронець Путіна став заступником директора ФСБ

Неділя, 6 листопада 2016, 01:41

Колишній охоронець президента Росії Володимира Путіна Євген Зінічев призначений заступником директора російської Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Про це йдеться в повідомленні служби від 5 листопада, пише Радіо Свобода.

Зінічев подав у відставку з посади в.о.губернатора Калінінградської області минулого місяця, а призначений заступником директора ФСБ у жовтні.

Чому про рішення оголосили лише згодом не повідомляється.

Зінічев був членом команди особистої безпеки Путіна лише кілька років тому. Водночас ФСБ заявляє, що він "у силових структурах з червня 1987 року". Тоді нинішня ФСБ мала назву КДБ.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Останні новини
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
Усі новини...
Реклама: