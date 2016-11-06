Додон про оголошення персоною нон-грата: Заява – це ще не офіційна позиція

Кандидат на пост президента Молдови від Партії соціалістів Ігор Додон вважає, що пропозиція українських депутатів щодо визнання його персоною нон-грата через заяву про "російський Крим" – це не офіційна позиція української держави.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Укрінформ.

"Заява кількох українських депутатів – це ще не офіційна позиція української держави. Очевидно, що у Майї Санду (суперник Ігоря Додона у другому турі президентських виборів – ред.) є свої прихильники серед організаторів Майдану в сусідній країні. Її жовті шарфи теж звідти", - написав Додон.

При цьому, кандидат у президенти зазначає, що Україну і Молдову пов'язують століття дружби, єдині християнські цінності і взаємовигідні економічні відносини.

"У мене там добрі друзі і великий досвід спільної роботи на державному рівні. Не піддавайтеся істерії Майї, яка відчуває, що програє другий тур виборів", - підсумував він.

Як повідомлялося, у Верховній Раді чекають від Служби безпеки України реакції на заяви кандидата у президенти Молдови Ігоря Додона про "російський Крим".

Віце-спікер Ірина Геращенко зачитала депутатський запит до голови СБУ щодо ухвалення рішення про заборону в’їзду на територію Україну громадянину Молдови Додону Ігорю Миколайовичу 1975 року народження за висловлювання, що містять ознаки посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.

30 жовтня у Молдові відбувся перший тур президентських виборів, у якому лідирував кандидат від Партії соціалістів Ігор Додон.

Раніше він заявляв, що Крим належить Російській Федерації.

Додон виступає за федералізацію Молдови й надання особливого статусу Придністров'ю, на що потрібно провести референдум.