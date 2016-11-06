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Трампа вивели зі сцени під час виступу в Неваді

Неділя, 6 листопада 2016, 02:52

Співробітники служби безпеки кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа вивели його зі сцени під час виступу перед виборцями в місті Рено в штаті Невада.

Про це повідомляє BBC.

Про те, яку загрозу помітили агенти, не повідомляється. Через кілька хвилин Трамп знову з'явився перед публікою.

"Ніхто не говорив, що нам буде легко, я хочу подякувати службі безпеки", - сказав кандидат.

На кадрах, що показали по телебаченню, видно як поліція виводила людину з руками за спиною, пише Reuters.

За даними телеканалу CNN,  підозрюваний, як з'ясувалося, не мав при собі зброї.

Теми: США
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