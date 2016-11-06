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Президент Болгарії звинуватив Росію в кібератаці на ЦВК країни

Неділя, 6 листопада 2016, 04:27

Росія намагається розділити і послабити Європу, у тому числі за допомогою кібератак.

Про це заявив президент Болгарії Росен Плевнелієв, повідомляє ВВС.

Плевнелієв назвав основними інструментами Росії в Європі фінансування популістських політичних партій і рухів, широку пропаганду і кібератаки, спрямовані на дестабілізацію противника.

У жовтні 2015 року об'єктом атаки стала Центральна виборча комісія Болгарії під час проведення референдуму і місцевих виборів. За словами президента, це була найважча і інтенсивна кібератака, яка була проведена на південному сході Європи, з метою внести плутанину в результатах голосування.

Плевнелієв підозрює в кібератаці хакерське угруповання Fancy Bear, яке пов'язують зі зломом сайту Демократичної партії США.

Як відомо, уряд Сполучених Штатів звинуватив Росію в причетності до хакерських атак на Демократичну партію під час президентської передвиборної кампанії.

У неділю, 6 листопада, в Болгарії пройдуть президентські вибори.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяхакериЄвропаБолгарія
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