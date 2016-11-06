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Антиурядова демонстрація в Італії переросла в сутичку з поліцією

Неділя, 6 листопада 2016, 05:18

Демонстрація проти проведення в Італії референдуму щодо внесення змін до конституції, що відбулася в суботу, 5 листопада, у Флоренції, переросла в зіткнення з поліцією.

Про це пише DW.com.

Під час проведення акції демонстранти почали кидати в правоохоронців димові шашки, каміння і петарди. Після цього противники ініціативи уряду прем'єр-міністра Італії Маттео Ренці спробували прорвати поліцейський кордон, що відокремлював їх від місця проведення з'їзду Демократичної партії під його головуванням. Поліцейські у відповідь застосували кийки. За даними італійської газети Il Messaggero, троє поліцейських зазнали поранень. Інформагенція Reuters повідомляє про одного травмованого правоохоронця.

Мер Флоренції Даріо Нарделлі засудив прояви насильства під час демонстрації.

"Влаштовувати демонстрації - це право, але застосування насильства є підлим і неприйнятним", - цитує його слова агенція Reuters.

За чотири тижні до проведення референдуму, на який винесено питання обмеження повноважень Сенату та регіональних урядів, Ренці продовжує потужну кампанію на підтримку змін. Згідно з опитуваннями, поки що його ініціатива немає достатньої підтримки в суспільстві.

Теми: Італія
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