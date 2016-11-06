Президент Філіппін вважає Путіна своїм кумиром

Президент Філіппін Родріго Дутерте назвав президента РФ Володимира Путіна своїм кумиром.

Про це він заявив в інтерв'ю арабській телекомпанії Al-Jazira, пише Радіо Свобода.

За словами Дутерте, російський президент діє, як і належить главі держави.

У відеоролику, що передує інтерв'ю, кореспондент показує філіппінському президенту таблички з іменами різних політиків і назвами держав та просить його коротко відповісти перше, що спадає на думку. При появі картки c написом Vladimir Putin Дутерте, не вагаючись, відповідає: "Мій кумир".

На сайті видання Business Insider, що опублікувало відеоролик, міститься також повідомлення про те, що нинішнє висловлювання президента Філіппін про Путіна не перше. Тепле ставлення до Путіна вписується в його політику зміни лінії Філіппін на міжнародній арені. Так, він неодноразово різко і критично відгукувався про США і президента Барака Обаму. При цьому його ставлення до Китаю і Росії - підкреслено прихильне.

Дутерте висловив надію на те, що, можливо, відвідає Росію і проведе переговори з Путіним. 20 жовтня він заявив, що хотів би сказати російському президентові, що є тільки три держави, які протистоять решті світу, - це Китай, Філіппіни і Росія.