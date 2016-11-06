У Харкові в ДТП за участю маршрутки загинуло 3 людей

У Харкові на вул.Гвардійців Широнінців, 49 пізно ввечері в суботу сталася аварія за участю маршрутного автобуса і автомобіля Chevrolet Cruze.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Харкова, ДТП сталося в суботу близько 22.45.

"За попередніми даними, в результаті аварії загинули три пасажири Chevrolet. До лікарні були доставлені водій авто і шість пасажирів автобуса", - йдеться в повідомленні.

Інформація про загиблих, постраждалих та обставини зіткнення встановлюється - на місці працює слідчо-оперативна група.

Інтерфакс-Україна