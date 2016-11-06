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Роми, яких вигнали з Лощинівки, так і не отримали житла

Неділя, 6 листопада 2016, 09:58

Роми, які були змушені залишити Лощинівку Одеської області, так і не отримали житла, де б родини з дітьми могли проживати.

Про це повідомив "Громадському радіо" адвокат, юрист Одеського ромського правозахисного центру Володимир Боштан.

"На сьогоднішній день не було прийнято жодне рішення щодо надання приміщень. Ромські сім’ї проживають в квартирах, приміщеннях, які вони змушені знімати. Дехто по сьогоднішній день стикається з проблемами в пошуках житла. Ані Приморська районна державна адміністрація, ані сільська рада не прийняли жодного рішення щодо врегулювання даного питання. Байдужість посадових осіб, їх бездіяльність породжує порушення прав" — сказав Боштан.

Голова Коаліції ромських НУО Володимир Кондур повідомив, що щодо погромів у ромському поселенні в Лощинівці відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

"Сьогодні від ромських сімей були названі підозрювані особи. Ми сподіваємося на те, що слідство буде працювати з ними", — розповів він.

Як повідомлялося, наприкінці серпня після вбивства 8-річної дівчинки в Лощинівці на Одещині стались погроми ромських будинків. Ромські родини були змушені виїхати з Лощинівки.

Українська правда

Теми: Одеська область
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