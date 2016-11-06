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Помер суддя Конституційного Суду

Неділя, 6 листопада 2016, 13:13

5 листопада на 50-му році життя помер діючий суддя Конституційного Суду Олег Сергейчук.

Про це повідомляє в неділю прес-служба КС.

Церемонія прощання відбудеться 7 листопада о 13 годині у меморіальній залі київської лікарні Феофанія. Процесія захоронення пройде о 14.00 на Байковому кладовищі. Поминальний обід проходитиме в їдальні КМУ.

Сергейчук народився 8 грудня 1966 року в м. Севастополь.

Протягом 2006–2010 років – суддя Вищого адміністративного суду України, голова кваліфікаційної комісії суддів адміністративних судів України.

У вересні 2010 року X з’їздом суддів України призначений суддею Конституційного Суду України. Присягу склав 21 вересня 2010 року.

Як відомо, Верховна Рада 24 лютого 2014 року рекомендувала звільнити суддів КС, які своїм рішенням повернули Конституцію, що розширила повноваження президента Віктора Януковича.

Так, пропонувалося звільнити суддів, призначених за квотою Верховної Ради: Анатолія Головіна, Михайла Колоса, Марію Маркуш, В'ячеслава Овчаренка, В'ячеслава Пасенюка.

Крім того, ВР рекомендувала звільнити суддів, які були призначені за квотою президента Юрія Бауліна та Сергія Вдовіченка.

Також ВР рекомендувала з'їзду суддів протягом 3 днів скликати позачергове засідання і звільнити суддів КС, призначених за його квотою, серед яких був і Сергейчук, однак цього так і не було зроблено.

У березні директор департаменту Мін'юсту з питань люстрації Тетяна Козаченко дорікнула президентові Петрові Порошенку тим, що він не звільнив призначених за його квотою суддів Конституційного суду, які надали екс-президенту Віктору Януковичу "диктаторські" повноваження.

Українська правда

Теми: КС
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