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Син нардепа після ДТП двічі відмовився від тесту на алкоголь – поліція

Неділя, 6 листопада 2016, 16:09

За фактом ДТП за участю сина нардепа від "Волі народу" Ігоря Молотка Дениса відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомив в ефірі каналу "112 Україна" в.о. керівника прес-служби департаменту патрульної поліції Віктор Шеверда.

За його словами, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Шеверда також повідомив, що водій автомобіля "Мерседес" (очевидно, Денис Молоток – УП) на місці ДТП відмовився від проходження освідування на алкоголь, хоча мав ознаки сп'яніння.

"Водія було доставлено до медичного закладу, де він повторно відмовився від проходження освідування та здачі біологічних рідин організму. Є висновок нарколога про характерні ознаки алкогольного сп'яніння водія", - сказав Шеверда.

За його словами, двоє осіб, які постраждали в ДТП, доставлені до нейрохірургії, а ще двоє "відбулися більш легкими травмами".

Як повідомлялося, в ніч на неділю сталася ДТП за участю Дениса Молотка.

"Сьогодні вночі Денис з товаришем влаштували п'яні перегони по Києву на Mercedes GL. Відправили в нокаут Matiz піцерії Mamamia і Пріус патрульної поліції України. Відправили 4-х людей в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості. Втікали від копів. Спочатку на Мерседесі, потім коли його "роззуло" на повороті - кинули машину і побігли дворами. Не втекли", - повідомив волонтер Роман Сініцин.

Нардеп Ігор Молоток підтвердив факт ДТП за участю свого сина.

"Незалежно від того, з чиєї вини сталося ДТП, висловлюю щире співчуття постраждалим. Лікування постраждалих беру на себе. Поряд з цим, жодним чином не перешкоджатиму об'єктивному розслідуванню обставин ДТП", - запевнив він.

Українська правда

Теми: ДТПполіція
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