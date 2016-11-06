Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення обстрілів на Донбасі

Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення обстрілів з 430 до 585 у Донецькій області 3 та 4 листопада відповідно.

Про це йдеться у звіті місії станом на вечір 4 листопада, який оприлюднено на сайті ОБСЄ.

Спостерігачі повідомляють про 250 вибухів, які зафіксовано біля Дебальцевого, близько 100 - поблизу Авдіївки, Ясинуватої та донецького аеропорту.

Разом з тим на Луганщині СММ ОБСЄ фіксує зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема 13 та 36 вибухів за вказаний період.

За даними місії, усі вибухи було зафіксовано спостерігачами, коли ті перебували біля контрольованого бойовиками "ЛНР" н.п. Кадіївка.

Українська правда