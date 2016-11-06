"Мінування" у Харкові: евакуація 1500 осіб, вибухівки не знайшли

У Харкові не виявлено вибухових речовин на Центральному ринку та Південному вокзалі, інформацію про які раніше 6 листопада отримали правоохоронці.

Про це ввечері у неділю повідомили у прес-службі Нацполіції Харківської області.

"Під час перевірки евакуйовано 1500 громадян, оглянуто понад 100 тис. кв. м території. Під час огляду територій вибухових речовин не виявили", - зазначили у поліції.

Факт події внесено до Журналу обліку правопорушень, встановлюється особа, яка зробила хибне повідомлення.

Українська правда