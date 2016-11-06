У неділю бойовики стріляли 25 разів: у напрямку Маріуполя - 19

У зоні проведення АТО станом на 18:00 неділі зафіксовано 25 випадків відкриття вогню з боку бойовиків по позиціях ЗСУ.

Про це повідомили ввечері 6 листопада у прес-центрі штабу АТО.

При цьому на Маріупольському напрямку відбулось 19 обстрілів: в районах Новотроїцького противник використав стрілецьку зброю, гранатомети, кулемети, в Березовому і Широкиному – вогонь БМП.

"Обстріли у Талаківці та Гнутовому тривали з мінометів калібру 82 мм, поблизу Водяного і Мар’їнки – з мінометів калібру 120 мм. Поруч з Красногорівкою окрім мінометів окупанти вели вогонь з озброєння БМП", - повідомили у штабі.

На Донецькому напрямку ворог 4 рази порушував режим тиші, зокрема в Авдіївці - з гранатометів та кулеметів, у Зайцевому - з мінометів 82 калібру, у Луганському окрім гранатометів противник застосував міномети обох калібрів та вогонь БМП.

На Луганському напрямку бойовики здійснили 2 збройні провокації, у районі Новоолександрівки бойовики задіяли кулемети великого калібру та гранатомети різних систем.

Українська правда