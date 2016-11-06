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У Чорногорії звинуватили "руських націоналістів" у спробі теракту в країні

Неділя, 6 листопада 2016, 19:34

У Чорногорії заявили, що мають факти і докази причетності "руських націоналістів" до спроби теракту у день парламентських виборів 16 жовтня. 

Про це заявив головний спеціальний прокурор Чорногорії Мілівой Катніч, повідомляє російський ТАСС

"У нас немає ніяких доказів, що держава Росія до цього причетна,  але у нас є факти і докази того, що йдеться про "руських націоналістів", Вираз "націоналісти" я використовую у негативному значенні, а план був - зупинити Чорногорію на її євроатлантичному шляху, особливо завадити її вступу до НАТО. Це була початкова місія", - заявив він.

За словами прокурора, для підготовки теракту було сформовано групу з громадян Сербії, Чорногорії і Росії. Організатори цієї групи, націоналісти з Росії, вважали, що "владу у Чорногорії на чолі з прем'єр-міністром Міло Джукановичем не можна змінити шляхом виборів, а потрібно скинути силою".

"Для цього насильницького повалення законно обраного уряду вони сформували злочинну організацію, яка планувала здійснити теракт 16 жовтня о 23 годині вечора", - заявив Катніч.

Як відомо, 16 жовтня у Чорногорії було заарештовано 20 громадян Сербії за підозрою у підготовці терактів.

Теми: вибориРосіяЧорногорія
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