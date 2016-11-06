Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори у Болгарії: У першому турі лідирує проросійський кандидат - екзит-поли

Неділя, 6 листопада 2016, 21:08

У першому турі виборів президента Болгарії, за даними опитувань, лідирує кандидат від соціалістів, проросійський кандидат Румен Радев.

Як повідомляє Німецька хвиля з посиланням на дані екзит-полу агенції Alpha Research, Радев отримав 24,8% голосів виборців.

Його пряма конкурентка від правлячої правоцентристської партії ГЕРБ Цецка Цачева набрала 23,5% голосів.

Згідно з результатами опитування інституту Gallup International, Радева підтримали 26,7% виборців, Цачеву - 22,5%.

"Таким чином обидва кандидати, найімовірніше, вийдуть у другий тур виборів глави держави, який має відбутися 13 листопада", - зазначається у повідомленні.

Очікується, що Цачева у разі перемоги на президентських виборах проводитиме проєвропейську політику, тоді як Радева вважають проросійським кандидатом: соціаліст неодноразово закликав до покращення відносин з Росією та скасування антиросійських санкцій, запроваджених ЄС, членом якого є і Болгарія.

Участь у президентських виборах у Болгарії для громадян країни цьогоріч уперше є обов'язковою. Явка на виборах становила близько 53%. На посаду президента країни претендували 21 кандидат.

Теми: вибориБолгарія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Усі новини...
вибори
Спротив розповів, як загарбники готуються до псевдовиборів на окупованих територіях
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Останні новини
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
Усі новини...
Реклама: