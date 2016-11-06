НАЗК хоче брати участь в обшуках у тих, хто подав "цікаві" декларації

Нацагентство з питань запобігання корупції виступає за участь своїх співробітників у слідчих групах під час обшуків приміщень декларантів, які зацікавлять агентство.

Про це ввечері 6 листопада в ефірі телеканалу "Інтер" заявила голова НАЗК Наталія Корчак.

"Ми обговорюємо з Генпрокуратурою можливість участі наших співробітників у слідчих групах, пов'язаних з обшуком приміщень тих декларантів, які нас будуть цікавити. Буде можливість зафіксувати дані й статки всередині приміщення", - зазначила вона.

Корчак нагадала, що НАЗК є превентивним органом і не має можливості проводити власні оперативно-розшукові дії, при цьому використовувати можливості правоохоронних органів агентство може.

Також Корчак повідомила, що робота з перевірки е-декларацій вже ведеться, у першу чергу будуть перевіряти несвоєчасно подані е-декларації.

"Ми вже зараз перевіряємо декларації на предмет подачі самої декларації і це буде першою хвилею складання протоколів про адміністративне правопорушення ... Роботи дуже багато на перших етапах, але ми почнемо у першу чергу з тих декларацій, які були подані несвоєчасно. Ми маємо право зробити запити відповідним декларантам та встановити термін в 10 днів, коли вони можуть дати пояснення", - зазначила вона.

За словами Корчак, згідно із законодавством, немає встановленої першочерговості перевірки е-декларацій.

"Усі декларації, які були подані під час першої хвилі, підлягають обов'язковій повній перевірці. Під час перевірки також будуть враховуватися звернення зі ЗМІ та індивідуальні заяви про те, що доходи високопосадовця не відповідають даним у декларації", - додала вона.

Також Корчак висловила надію, що на найближчих засіданнях НАЗК буде затверджено порядок перевірки е-декларацій.

Інтерфакс-Україна, Українські новини