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ФБР: Ознак злочину в листах у справі про листування Клінтон немає

Неділя, 6 листопада 2016, 23:48

ФБР не знайшло ознак злочину в новій партії листів з електронної пошти Хілларі Клінтон під час перебування її держсекретарем.

Про це пише The Guardian.

Як повідомив директор ФБР Джеймс Комі в листі до членів конгресу, його відомство "не змінило висновок про те, що вона не зробила кримінального правопорушення".

За словами прес-секретаря Гілларі Клінтон, кандидат "рада, що це питання вирішене".

28 жовтня Джеймся Комі повідомив, що відомство відновило розслідування справи, пов'язаної з використанням Клінтон під час перебування її держсекретарем особистої поштової сервера для робочого листування. За його словами, це пов'язано з виявленням нових електронних листів.

У відповідь Хілларі Клінтон заявила, що впевнена у своїй правоті. На її думку, вивчення нової порції електронних листів, які виявило ФБР, не приведе до порушення проти неї кримінальної справи.

Клінтон також засудила рішення глави ФБР повідомити публіці про відновлення розслідування історії з електронними листами, не встановивши, чи є нові докази у справі проти неї значимими. Це рішення вона назвала дивним.

Подібна активність ФБР напередодні виборів викликала гнів і серед інших демократів. Глава фракції демократів у сенаті Гаррі Рід звинуватив керівника ФБР Джеймса Комі в порушенні закону і зажадав опублікувати дані про зв'язки кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа з Кремлем.

Теми: США
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